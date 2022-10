Treinador do FC Porto suspenso por um jogo após expulsão na derrota com Benfica

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi esta terça-feira suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, face à expulsão no final da derrota caseira com o Benfica (0-1), da 10.ª jornada da I Liga.

De acordo com o mapa de castigos divulgado pela secção profissional, o técnico, de 47 anos, recebeu cartão vermelho direto no final do clássico de sexta-feira, devido a "gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva" efetuados para a equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro, expressando mesmo "isto foi uma vergonha e és benfiquista".

Expulso nas provas nacionais pela 20.ª ocasião, metade das quais como treinador do FC Porto, que comanda desde 2017/18, Sérgio Conceição foi ainda multado em 4.080 euros, com o órgão disciplinar federativo a agravar a punição por se tratar de uma reincidência.

Ao perderem com o líder invicto Benfica, graças a um golo de Rafa, aos 72 minutos, os 'dragões' mantiveram-se na vice-liderança da I Liga, com 22 pontos, mas ficaram a seis dos 'encarnados', tendo ainda sido igualados pelo Sporting de Braga, terceiro colocado.

Os campeões nacionais deverão ser comandados pelo treinador-adjunto Vítor Bruno na deslocação ao Santa Clara, da 11.ª jornada, que está aprazada para sábado, às 14h30 locais (15h30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores.

Na quarta-feira, às 18h45 locais (17h45 em Lisboa), no Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica, o FC Porto mede forças com o Club Brugge para a quinta e penúltima ronda do Grupo B da Liga dos Campeões, podendo desde já 'selar' o acesso aos oitavos de final.