João Mário foi expulso do treino do Inter Milão pelo treinador do clube nerazzurro, revela a 'Gazzetta dello Sport'. De acordo com o jornal italiano, Luciano Spalletti não estava a gostar da alegada falta de empenho do internacional português na sessão e 'convidou-o' a sair mais cedo e a voltar na sexta-feira com mais empenho.



Em atualização

Ver comentários