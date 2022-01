O Mafra, 10º classificado da II Liga, fez história ao eliminar o Portimonense na Taça de Portugal (4-2), conseguido um inédito apuramento para as meias-finais (defronta o Tondela). Após o jogo, ainda no balneário, o treinador Ricardo Sousa rapou o cabelo, no cumprimento de uma promessa feita ao grupo de trabalho.“Fizemos acreditar que não existem impossíveis no futebol”, referiu o técnico, que é filho de António Sousa, também ele ex-treinador (ganhou uma Taça com o Beira Mar) e ex-jogador (do FC Porto e do Sporting, entre outros clubes).