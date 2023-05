Treinador do PSG garante que Messi regressa à titularidade após castigo

O argentino Lionel Messi vai ser titular no jogo de sábado contra o Ajaccio, da 35.ª jornada da liga francesa de futebol, depois de ter estado suspenso pelo Paris Saint-Germain, anunciou esta sexta-feira o treinador do clube parisiense.

"Claro que falei com ele sobre o regresso [após o castigo]. Achei-o muito tranquilo, motivado para jogar, e muito empenhado em conseguir mais um título" disse Christophe Galtier, deixando uma garantia: "Sim, ele vai começar o jogo de amanhã [sábado]".

O técnico do PSG, que lidera a liga francesa, não quis comentar a suspensão de seis dias imposta ao jogador argentino devido a uma viagem à Arábia Saudita, sem o consentimento do clube, garantindo que Messi treinou durante "toda a semana com entusiasmo, vontade e determinação".

Lionel Messi voltou aos treinos no Paris Saint-Germain na segunda-feira, seis dias depois de ter sido suspenso pelo clube devido a uma viagem à Arábia Saudita, sem o consentimento do campeão francês.

O clube abriu um processo disciplinar, depois de Messi ter falhado um treino, após a derrota frente ao Lorient (3-1), no campeonato, e ter sido visto na Arábia Saudita.

O jogador campeão do mundo pela Argentina terá seguido viagem para a Arábia Saudita, ao abrigo de um contrato com o gabinete do turismo daquele país e por desconhecer, segundo justificou mais tarde, que haveria treino naquele dia.

Messi, que cumpre a segunda época no Paris Saint-Germain e está em final de contrato, não deverá, segundo a imprensa, continuar ligado ao campeão francês.

O PSG, que lidera o campeonato, com mais seis pontos do que o Lens, a quatro jornadas do fim, conta com os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira, Renato Sanches e Vitinha.