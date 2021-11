Treinador do Sporting acredita na qualificação de Portugal para o Mundial2022

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, disse esta quarta-feira acreditar na qualificação da seleção portuguesa de futebol para o Mundial2022 e lembrou que Portugal está habituado a qualificar-se para as grandes competições através do 'play-off'.

"É olhar para a atual campeã da Europa [Itália], que tinha de vencer a Irlanda do Norte e não venceu. Os jogos são todos difíceis e vamos melhorar e estar no Mundial. Acredito muito nisso. Sou um rapaz novo, mas ainda sou do tempo em que íamos sempre ao 'play-off', mesmo como jogador, estamos habituados a isso", desvalorizou o técnico dos 'leões', em Alcochete.

Amorim falava em conferência de imprensa, de antevisão do encontro com o Varzim, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, mas aceitou lançar um olhar sobre o momento da equipa orientada por Fernando Santos, a quem, frisou, não precisa de "dar dicas" para desmontar um sistema de três defesas, que utiliza sempre no Sporting e que o selecionador português admitiu ser uma dificuldade.

"O 'mister' Fernando Santos é que me pode dar dicas a mim, tem muito mais experiência e currículo do que eu", descartou Amorim.

Por outro lado, o treinador dos 'leões' lembrou que "o que Fernando Santos está a passar nestes dias é normal" e "faz parte" da vida de um treinador de futebol.

"O que o 'mister' Fernando Santos está a passar, mesmo vencendo no passado, vai acontecer a qualquer um. Portanto, tenho de estar muito concentrado no meu trabalho, porque, independentemente do passado, do que se ganha, do que se faz, o que conta é o dia de amanhã. É a única lição que tiro", concluiu Ruben Amorim.

Portugal vai disputar os 'play-offs' de acesso ao Mundial do Qatar, depois de no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, ter perdido com a Sérvia 2-1, acabando n segundo lugar do grupo A.