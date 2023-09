Treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, castigado com um jogo

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) após ter sido expulso no jogo com o Sporting, da quarta jornada da I Liga.

O técnico dos minhotos falha, assim, a deslocação do Sporting de Braga ao terreno do Moreirense, sábado, jogo em atraso da terceira jornada do campeonato.

Artur Jorge foi expulso na receção aos 'leões' (1-1), no passado domingo, na sequência de ter protestado um lance de eventual grande penalidade a favor dos bracarenses.