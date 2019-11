Treinador do Sporting de Braga: "Estamos num bom momento"

Vimos de uma sequência de resultados positiva. Estamos num bom momento e queremos continuar a ganhar", disse esta quarta-feira Sá Pinto, treinador do Sp. Braga, na antevisão da deslocação ao terreno do Boavista (esta quinta-feira, às 20h15).Apesar de o adversário não vencer para o campeonato há dois meses [a última vitória (1-0) foi frente ao Belenenses, em agosto], Sá Pinto admite esperar um jogo "difícil" frente a uma equipa que, contudo, ainda não perdeu na Liga: "O Boavista já bateu o pé a grandes equipas. Não marca muitos golos, mas também sofre poucos".Sobre o calendário apertado, não esconde a preocupação. "Estamos num ciclo difícil em termos físicos. Se no início da época estávamos com pouca carga, agora é cada vez mais difícil pelo acumular de tudo. Os terrenos e o tempo também não ajudam", alertou o treinador.Questionado se a alegada falta de eficácia da equipa é algo que o inquieta, Sá Pinto foi perentório: "Nada me está a preocupar. Estou satisfeito e orgulhoso com a equipa. O importante é ganhar. Se pudermos conciliar jogar bem e ganhar, fantástico."