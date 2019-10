Treinador do V. Guimarães: "Ninguém joga melhor do que nós"

"Não vejo equipa nenhuma no campeonato a jogar mais e melhor do que o V. Guimarães. Algumas podem jogar de forma semelhante, mas não melhor. Percebemos a sede das pessoas de quererem vitórias, mas nós também queremos ganhar", afirmou esta terça-feira Ivo Vieira, treinador dos vitorianos, na antevisão à receção ao Belenenses (esta quarta-feira, às 20h00).Natxo González, técnico do Tondela, disse que os minhotos são a equipa que pratica melhor futebol na Liga e Ivo Vieira concordou, salientando que os resultados "não fazem jus à qualidade apresentada" pelos jogadores do V. Guimarães."Quero ganhar, mas quero ganhar a jogar bem. Temos jogado bem, mas não temos ganhado", lamentou o técnico do Vitória, que considera que o seu futebol vai privilegiar sempre a "qualidade" e "a projeção dos atletas". E admitiu que esse processo vai garantir mais triunfos dentro de campo "a longo prazo".Para o jogo desta quarta-feira, o objetivo acaba mesmo por ser só um: "Ganhar." "No futebol, precisamos de vitórias para sustentar outro tipo de comportamentos e o bem-estar de todo o processo [de jogo]. É fundamental, de forma equilibrada, conseguirmos amealhar três pontos para a nossa caminhada", vincou.Os vitorianos não vencem em jogos oficiais desde 29 de setembro, quando bateram o Paços de Ferreira (1-0), na Liga.