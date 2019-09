Treinador madeirense Ivo Vieira foi sondado para substituir Marcel Keizer

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, foi sondado para render Marcel Keizer no comando técnico da equipa de futebol do Sporting, apurou o. Uma situação que deixa perceber que a condição de Leonel Pontes (ex-treinador dos sub-23 do Sporting), é de interinidade.Ainda de acordo com informações a que oteve acesso, Ivo Vieira terá mostrado recetividade ... < br />