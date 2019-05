Treinador Massimiliano Allegri diz que chegou a hora de sair "a bem" da Juventus

O treinador italiano Massimiliano Allegri anunciou este sábado que chegou a hora de se separar, "a bem", da Juventus, equipa octocampeã italiana de futebol, na qual alinham os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo."Conversámos, discutimos e todos deram a sua opinião sobre o futuro e o que é necessário para a 'Juve'. O clube decidiu que o melhor é que eu não seja mais o seu treinador", disse Massimiliano Allegri, que falava durante uma conferência de imprensa realizada na presença de todos os jogadores da equipa.O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, também presente, confirmou que foi ele quem tomou a decisão de não continuar com Allegri, que em cinco anos conquistou cinco títulos e quatro taças de Itália, mas não conseguiu, apesar de presente em duas finais, conquistar a Liga dos Campeões."Após a derrota com o Ajax [nos quartos de final], pensei sinceramente continuar com Max. Era difícil entender se era o momento certo para encerrar um dos ciclos mais extraordinários da história da Juventus", considerou Agnelli.O presidente da Juventus acrescentou que como líder empresarial tem que tomar decisões no momento certo e só o tempo é que irá dizer se a opção agora tomada foi a certa."Somos todos úteis, mas ninguém é indispensável. A história do clube é sempre maior que a história de qualquer individualidade", acrescentou Andrea Agnelli, que se recusou a responder a perguntas sobre o futuro treinador da Juventus.Massimiliano Allegri, de 51 anos, disse encarar com "naturalidade" e "tranquilidade" este momento, mas não adiantou pormenores sobre o seu futuro.Sob o comando do treinador italiano, desde 2014, a equipa de Turim atingiu por duas vezes a final da principal prova europeia de clubes, mas saiu derrotada em ambas, em 2015, frente ao FC Barcelona, por 3-1, e em 2017, perante o Real Madrid, por 4-1.Na edição desta temporada da 'Champions', a Juventus foi eliminada nos quartos de final pelos holandeses do Ajax, tendo empatado 1-1 em Amesterdão, no jogo da primeira mão, e perdido por 2-1 em casa, no segundo confronto, com Cristiano Ronaldo a marcar os dois golos da 'crónica' campeã italiana.Após a eliminação, Agnelli afirmou que a temporada seguinte da 'Juve' seria realizada "certamente com Allegri no banco de suplentes", lembrando que o técnico ainda tinha mais um ano de contrato e que iriam ambos "conversar no fim da época", com vista a encontrar uma forma de o clube "regressar ainda mais forte".Apesar de nunca ter falhado a conquista do título italiano, os fracassos sucessivos na Liga dos Campeões motivaram o descontentamento dos adeptos 'bianconeri', que também se mostraram sempre muito críticos com o estilo de jogo da equipa, considerado muito defensivo.