Treinador morre de ataque cardíaco após comentar derrota do Egito

Abdel Rahim Mohamed tinha estado numa emissão televisiva dedicada ao jogo com a Arábia Saudita.

Por Lusa | 14:27

O ex-futebolista egípcio Abdel Rahim Mohamed morreu na segunda-feira, vítima de ataque cardíaco, pouco depois da derrota por 2-1 do Egito frente à Arábia Saudita no Mundial2018, noticia esta terça-feira a comunicação social local.



Mohamed, que comentou o jogo da terceira e última jornada do Grupo A para o canal televisivo Al Nil, apresentou os primeiros sintomas após o segundo golo dos sauditas, marcado aos 90+5 minutos, de acordo com o antigo guarda-redes Ahmed Fauzi, que o acompanhava no estúdio.



O antigo jogador, que também desempenhou as funções de treinador do Zamalek, foi transportado de imediato para um hospital localizado perto das instalações da emissora, no centro do Cairo, onde viria a falecer.