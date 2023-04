Treinador Rudi García dispensado do Al Nassr de Cristiano Ronaldo

A 'Marca' avança esta quarta-feira que Rudi García vai deixar o Al Nassr. O anúncio da saída do treinador de Cristiano Ronaldo está por horas, segundo o jornal espanhol.O técnico francês não resistiu aos maus resultados da equipa, mas a "má relação com o balneário", como escreve a publicação, em muito contribuiu para precipitar a saída. A gota de água para os dirigentes do clube saudita terá sido uma discussão que Rudi García teve com os jogadores no balneário nos últimos dias.Garcia teceu duras críticas aos seus jogadores após o empate (0-0) com o Al Feiha, resultado que levou a um maior afastamento do líder do campeonato saudita, o Al-Ittihad, orientado pelo português Nuno Espírito Santo. "O resultado foi muito mau para nós, isso é garantido. Tivemos ocasiões para ganhar o jogo mas não fizemos o suficiente para vencer. Não estou satisfeito com a exibição dos jogadores. Jogámos num relvado alto que não conseguia acelerar o jogo mas não há desculpas. Pedi para que jogassem da mesma forma que no último jogo [vitória por 5-0 diante do Al-Adalah Read] mas não fomos capazes de o fazer", considerou o técnico francês que chegou ao clube no passado verão.Numa altura em que faltam disputar sete jornadas, o Al Nassr ocupa o 2.º lugar da tabela classificativa a 3 pontos do Al Ittihad e foi eliminado da Supertaça da Arábia nas meias-finais.