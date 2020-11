Treinador Rui Vitória e mais 13 elementos do clube Al Nassr estão infetados com a Covid-19

O treinador português de futebol Rui Vitória, oito futebolistas e cinco elementos do 'staff' do Al Nassr testaram positivo para o novo coronavírus, anunciou o clube saudita na sua página na rede social Twitter.

"Catorze infetados com o novo coronavírus, desejamos-lhes rápida recuperação, sejam fortes", lê-se na página do Al Nassr, clube com o qual o técnico português renovou contrato em junho passado.

Entre os elementos do 'staff' identificados pelo clube como tendo testado positivo para o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, estão os portugueses Sérgio Botelho, treinador adjunto, Basil Ribeiro, médico, e Luís Patrício, nutricionista.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.