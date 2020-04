Treinos barulhentos de Rafael Leão em casa irritam vizinhos

Rafael Leão, jogador do AC Milan que regressou a casa devido à paragem forçada da Liga italiana, mantém o ritmo de treinos para não perder a forma. Mas a música posta a tocar está a irritar os vizinhos, que já apresentaram queixas à PSP por causa do volume excessivo.De acordo com denúncias de moradores da avenida Central do Pinhal Conde da Cunha, na Amora, Seixal, que chegaram ao, "todos os dias, o Rafael Leão leva um amigo que é DJ lá para casa e põe música aos altos berros".Um destes treinos foi divulgado pelo próprio futebolista nas redes sociais e percebe-se que, para lá de treinar no duro, o ex-jogador do Sporting mantém um espírito de quase festa na moradia. Fonte oficial da PSP confirmou aoque houve vários telefonemas sobre a situação desde sábado, mas que apenas uma queixa formal foi apresentada, através de email."A PSP está a averiguar a situação e irá sensibilizar o visado, mas está limitada na sua ação, pois, ao que parece, o barulho ocorre durante o dia", adianta o mesmo responsável. Otentou falar com o atleta, mas não obteve resposta.José Mourinho, treinador do Tottenham, estava esta quarta-feira no epicentro de uma polémica em Inglaterra ao realizar um treino com três jogadores (Ndombelé, Sanchez e Sessegnon), num parque público de Londres. Rapidamente foi alvo de múltiplas críticas por ter furado o isolamento social.Mais tarde o técnico pediu desculpas. "Aceito que as minhas ações não tenham sido corretas. Só devemos ter contacto com as pessoas com quem vivemos. É vital que todos façamos a nossa parte para ajudar os nossos heróis da Saúde a salvarem vidas", disse.