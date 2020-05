Treinos coletivos nas equipas da Primeira Liga estão de volta

Benfica, Sporting e uma boa parte dos clubes da I Liga iniciaram esta segunda-feira uma nova fase, no processo de regresso à competição, agendado para 4 de junho. As equipas de vários clubes deram início aos treinos coletivos, proporcionando aos jogadores sensações que já não tinham há mais de dois meses.O FC Porto, líder da classificação do campeonato, não se incluiu neste grupo porque Sérgio Conceição deu dupla folga ao plantel, no domingo e esta segunda-feira. Mas esta terça-feira, no Olival, os portistas também deverão avançar para os trabalhos de conjunto, nos quais os atletas já interagem, no desenvolvimento de situações que se assemelham em muito às que irão encontrar em competição.O pontapé de saída para esta nova etapa do chamado desconfinamento do futebol foi dado pelo plantel do Sp. Braga, no final da passada semana. Os minhotos optaram por um modelo de preparação no qual os jogadores, técnicos e restante staff ligado ao futebol estão concentrados numa unidade hoteleira. Assim vão continuar, mesmo durante a competição, até final da época.Além do Benfica (cujos jogadores trabalharam no Seixal) e do Sporting (prepararam-se em Alcochete), outras equipas, como já se referiu, arrancaram esta segunda-feira com os treinos coletivos, casos do V. Setúbal, V. Guimarães, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Desp. Aves, Portimonense, Tondela. Esta terça-feira é a vez do Marítimo. Outros clubes, como o Boavista, o Belenenses, o Moreirense e o Famalicão aguardam pela realização de testes de rastreio à Covid-19, a efetuar muito rapidamente. Caso não haja casos positivos, os trabalhos em grupos alargados serão imediatamente retomados.