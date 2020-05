Treinos intensos avaliam plantel do Benfica

Treinos curtos mas intensos e muito exigentes. Os jogadores do plantel do Benfica têm suado no regresso ao trabalho de campo, que decorre desde segunda-feira no Centro de Estágios do Seixal. A preparação continua a ser individualizada e sem contacto de alguma espécie entre jogadores. Assim continuará a ser durante mais algum tempo. Contudo, tal não é sinónimo de maiores facilidades. Bruno Lage e a restante equipa técnica dos encarnados têm feito aquilo a que se pode chamar de ‘o teste do algodão’, apurou oAs cargas físicas aplicadas, nestes primeiros dias de retoma do trabalho na relva, têm como primeiro objetivo devolver aos jogadores a condição física e ideal. Mas permitem também ver quem fez a preceito o trabalho de casa, durante o período de confinamento, e quem andou a mandriar, se esse tiver sido o caso.sabe que o treinador, preparadores físicos e departamento médico estão particularmente satisfeitos com a forma como, de uma maneira geral, os atletas se comportaram, seguindo à risca as instruções enviadas durante a fase de retiro doméstico. Tendo em conta que, mesmo nas suas habitações, os jogadores continuavam a seguir também um rígido plano nutricional, os resultados estão à vista e não houve ganhos significativos de peso.A questão da alimentação, de resto, é das mais cuidadas no Seixal. Os jogadores, durante o tempo em que estiveram em casa, receberam refeições fornecidas pelo clube. Os que assim entenderem, continuam nesta fase a fazê-lo.