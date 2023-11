Los ultras del Benfica, que estaban sueltos y sin ningún control policial, atacan a aficionados de la #RealSociedad en la Plaza de Armerias. @ertzaintzaEJGV No hay protocolo?



Porque en el extranjero nos tratan como a criminales.



pic.twitter.com/Rc8tJRx1vx — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) November 8, 2023

A polícia do País Basco deteve três pessoas antes do jogo desta quarta-feira entre a Real Sociedad e o Benfica, avançou o Diario Vasco.Segundo o jornal, cerca de 60 adeptos do Benfica surpreenderam os apoiantes bascos na Plaza Armerías, habitual ponto de encontro entre fãs da Real Sociedad, e iniciaram confrontos.Nos vídeos partilhados nas redes sociais pode ver-se que durante os desacatos foram lançados petardos e atiradas cadeiras. A polícia foi acionada e deteve três pessoas, cujo clube ainda não é conhecido.