Jorge Jesus deve manter o esquema de três centrais nos próximos jogos do Benfica, apurou o CM. Apesar de não ser o seu sistema preferencial, a última vitória em Braga (sem sofrer golos) e o grande momento do trio da defesa vão levar o técnico a manter a aposta, frente ao Marítimo, no regresso da Liga.O grande objetivo das águias para o duelo de segunda-feira com os insulares passa por conquistar a sexta vitória consecutiva ...