Três detidos na operação de policiamento ao jogo entre o FC Porto e o Antuérpia

Três homens foram detidos na terça-feira, no Porto, no âmbito da operação de policiamento ao jogo da Liga dos Campeões entre FC Porto e o Antuérpia, anunciou esta a PSP.

Em comunicado, a PSP explica que deteve um homem por suspeita de desobediência qualificada, por não ter cumprido uma ordem de interdição de acesso a recintos desportivos.

Foi também detido um homem por alegada contrafação e um outro por suspeitas de ofensas à integridade física.

Os detidos, aponta a PSP, serão presentes junto das autoridades judiciárias.

Aquela operação, realizada nas zonas de concentração, diversão, alojamento e itinerários, bem como no complexo desportivo do FC Porto, refere o texto, "cumpriu os objetivos a que se propôs", assegurando a "manutenção da ordem pública, a garantia de condições de segurança necessárias para a realização do jogo, sustendo ou dirimindo situações e atos geradores de violência e a regularização rodoviária".

O FC Porto venceu o Antuérpia, por 2-0, em jogo da quarta jornada do grupo H da Liga dos Campeões de futebol, que se realizou no Estadio do Dragão, e igualou no topo daquele grupo o FC Barcelona.

O emblema azul e branco passou a somar nove pontos, os mesmos do líder FC Barcelona e mais três do que o Shakhtar Donetsk, que reentrou na corrida pelo apuramento com um inesperado triunfo sobre os catalães (1-0).