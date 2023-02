Três dos quatro adjuntos de Roger Schmidt no Benfica não têm habilitações para substituir o técnico em caso de castigo. Ou seja, não têm habilitações para serem treinadores na Liga, confirmou o CM junto da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).



Em causa estão o espanhol Javi García e os alemães Jorn-Erik Wolf e Yann-Benjamin Kugel, que, de acordo com informação oficial do Benfica, são adjuntos do técnico alemão.









Ver comentários