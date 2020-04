'Três grandes' do futebol com ordem para poupar com fornecedores

Vão-se os anéis e ficam os dedos. A expressão popular resume a política adotada por Benfica, FC Porto e Sporting no que toca à despesa com fornecimentos e serviços externos. Face à crise provocada pela Covid-19, os três grandes decidiram cortar todos os gastos que não sejam essenciais. E as empresas que fornecem bens e serviços exteriores são as maiores sacrificadas.





