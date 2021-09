Três grandes sem acordo para avançar com boicote aos jogadores convocados

Benfica, FC Porto e Sporting não se entenderam para avançar com um boicote aos jogadores convocados para representar as seleções sul-americanas. A possibilidade, sabe o CM, esteve perto de avançar depois de ter sido discutida numa reunião na Liga (LPFP) a 26 de agosto.A própria instituição emitiu um comunicado nesse dia a dizer que "a LPFP será solidária e apoiará as sociedades desportivas que decidam não libertar os jogadores além do período inicialmente fixado pela FIFA, numa posição idêntica à concertada pelas ligas internacionais do World Leagues Forum".