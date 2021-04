Três jogadores da Juventus apanhados em festa ilegal

O jornal La Stampa noticia esta quinta-feira que Weston McKennie, Paulo Dybala e Arthur foram apanhados numa festa ilegal em casa do norte-americano, desrespeitando as regras de prevenção da covid-19.Segundo o jornal, a festa foi organizada por McKennie, que além dos dois companheiros da Juventus contou com a participação de outros amigos do jogador.Os vizinhos terão chamado a polícia, mas quando as autoridades chegaram ao local ninguém abriu a porta. Os agentes insistiram e mantiveram-se no local durante mais de uma hora, até que alguém deixou as autoridades entrar. Dentro de casa os polícias depararam-se com os três jogadores da Juventus e outros amigos.Os convivas arriscam agora serem acusados de resistir à polícia e eventualmente ao pagamento de uma multa de 400 euros.Segundo o site 'goal.com', a Juventus pretende multar também os três jogadores.