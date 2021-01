Agravam-se os problemas no FC Porto por conta da Covid-19. Depois de Otávio, que falhou o clássico com o Benfica, agora foi a vez de Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson testarem positivo ao novo coronavírus. Desta forma, o trio de infetados (mais Otávio) estão fora do clássico com o Sporting, da final four da Allianz Cup.

Lembre-se que o FC Porto teve nos dias recentes outros jogadores infetados, sendo que Wilson Manafá já recuperou e integrou o treino deste sábado dos dragões.

Em atualização