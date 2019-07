Três meses de recuperação para adepto do Benfica que fraturou vértebra em Coimbra

Já teve alta o adepto do Benfica que foi empurrado das bancadas do Estádio Cidade de Coimbra, no sábado passado, e que fraturou uma vértebra (D12), sabe oEsta quarta-feira, ao final da manhã, foi para casa. Enfrenta um período de recuperação que nunca será inferior a 3 meses. Foi-lhe recomendado descanso.Antes de sair dos Hospitais da Universidade de Coimbra, José Dinis conseguiu subir os primeiros degraus, devidamente amparado. Apesar de estar a evoluir bem, ainda que lentamente, continua com dores e está a usar uma cinta lombar.Quanto a Nelson Mendes, o homem que o empurrou, ficou sujeito a termo de identidade e residência. Arrisca entre 3 a 12 anos de cadeia. O caso que aconteceu no particular Académica-Benfica (0-8), está nas mãos do Ministério Público.