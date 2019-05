O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) considerou esta segunda-feira que as classificações dos árbitros e árbitros assistentes da I Liga e II Liga em 2017/18 são ilegais.Como já não é possível a reintegração destes árbitros, a Federação Portuguesa de Futebol fica também obrigada a indemnizar os visados.Esta decisão do TAD abre a porta à impugnação do campeonato que agora findou, pois os juízes não tinham título jurídico para arbitrar nesta época.