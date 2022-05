Tribunal dá razão ao Sporting no caso Rafael Leão

O Sporting vai passar a receber 20% do ordenado de Rafael Leão. Está em causa o pagamento da indemnização de 16,5 milhões de euros que o avançado deve ao clube de Alvalade pela rescisão do contrato sem justa causa. A dívida, com juros, já supera os 20 milhões.No ano passado, o Sporting avançou com um pedido de penhora. Rafael Leão recorreu mas o seu clube, o Milan, passou a reter os 20% do salário reclamados. O Tribunal de Milão deu esta segunda-feira razão aos verdes-e-brancos e, sabe o CM, o Milan entrou de imediato em contacto com o clube português para proceder à transferência dos mais de 300 mil euros acumulados ao longo de mais de um ano.Rafael Leão recebe 1,5 milhões no Milan por época, o que dá 125 mil euros por mês. Desse valor, 25 mil euros passam a entrar diretamente na conta do Sporting. O avançado encontra-se, neste momento, a discutir a renovação do contrato com o Milan, que estará disposto a triplicar-lhe o ordenado. Nesse cenário, o Sporting passaria a receber 75 mil € mensais. A penhora mantém-se mesmo que o jogador mude de clube.Em Alvalade aguarda-se ainda a decisão final da FIFA sobre o montante que o Lille, clube para onde Leão foi após deixar o Sporting, terá de pagar de forma solidária.