Tribunal da Relação não pronuncia dirigentes do Sporting pelos crimes de burla e associação criminosa

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu não pronunciar antigos e atuais dirigentes do Sporting, entre os quais Bruno de Carvalho e Frederico Varandas, pelos crimes de burla e associação criminosa.Em causa está uma empreitada contratada pelo Sporting à Ferreira Construção. A empresa queixa-se que o clube de Alvalade lhe ficou a dever dinheiro da obra levada a cabo para construir o Pavilhão João Rocha. No total, os empresários reclamam o pagamento de mais de 189 mil euros.O tribunal de primeira instância já tinha decidido no mesmo sentido, mas a denunciante recorreu para a Relação. A queixa tinha sido apresentada em novembro do ano passado. Agora, os juízes desembargadores dizem que os factos apresentados não configuram os crimes que foram apresentados na queixa: burla e associação criminosa."O processo penal serve para reconstituir factos integradores de crimes (...) não serve para dirimir conflitos de interpretação de cláusulas contratuais ou divergências sobre o modo de execução dos contratos", lê-se no acórdão, de 41 páginas, a que oteve acesso. Em suma, concluem os desembargadores, não está a suficiência ou insuficiência de indícios, mas "a falta da tipicidade dos factos apresentados no requerimento".Para garantir a obra junto ao Estádio de Alvalade, a empresa diz que prestou garantia bancária a favor do Sporting, de mais de 374 mil euros.