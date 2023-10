A jogadora espanhola Jenni Hermoso, de 33 anos, já foi ouvida pela Justiça espanhola sobre o polémico beijo na boca do presidente da federação, Luis Rubiales, entretanto demitido na sequência do caso que assombrou a final do último Mundial de futebol feminino.













Perante o tribunal, a internacional espanhola reiterou que o beijo não foi consentido: “Não foi consensual. Não me senti respeitada como jogadora ou como pessoa”, declarou. Hermoso afirmou que ficou em choque com a atitude do ex-dirigente: “Em nenhum momento poderia esperar que fosse acontecer. Ele era uma pessoa confiável e ninguém esperava isto, por mais espontâneo que tenha sido.”