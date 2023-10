Tribunal Provincial de Luanda anula descida de divisão ao Kabuscorp do Palanca

O Tribunal Provincial de Luanda anulou a punição de descida de divisão aplicada ao Kabuscorp do Palanca, pelo conselho jurisdicional da Federação Angolana de Futebol (FPF), após medida cautelar apresentada pelo clube.

O clube angolano, que volta a competir no Girabola e Taça de Angola, deve, no prazo de trinta dias, dar entrada da ação principal no referido tribunal, sob pena de ver a decisão anulada.

A justiça angolana despenalizou, igualmente, o presidente do referido clube, Bento Kangamba, sancionado por quatro anos.

A punição aplicada, inicialmente pelo conselho de disciplina, e depois mantida pelo conselho jurisdicional do mesmo organismo, surgiu na sequência de um áudio divulgado nas redes sociais, em junho, no qual o treinador da Académica do Lobito, Agostinho Tramagal, referiu ter recebido dinheiro do Petro de Luanda e do Kabuscorp para viciar resultados, enquanto o 1.º de Agosto tentou corromper a sua equipa com sete milhões de kwanzas pela mesma razão.