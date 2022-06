Tribunal suíço condena antigo secretário-geral da FIFA por corrupção

Os dois estavam

Esta não é a primeira vez que o nome de Jérôme Valcke é envolvido em polémicas no cenário do futebol mundial. O ex-secretário da Fifa já tinha sido acusado de revender bilhetes para o Mundial'2014.

Jérôme Valcke, de 56 anos, ex-diretor de marketing e secretário-geral da FIFA, foi condenado a 16 de fevereiro de 2016, em primeira instância, a uma suspensão de 12 anos de toda a atividade relacionada com o futebol e, numa segunda, viu a pena reduzida para 10.



Jérôme Valcke foi afastado do cargo em 17 de setembro de 2015.

Um tribunal suíço considerou o antigo secretário-geral da FIFA Jérome Valcke culpado de falsificar documentos e aceitar subornos que metiam em causa os direitos de transmissão do Campeonato Mundial de 2026 e 2030.De acordo com a Reuters, o Tribunal Penal Federal absolveu ainda Nasser Al-Khelaifi, executivo do Qatari desportivo e de transmissão, de incitar Valcke a cometer uma má gestão, defendendo o veredito de um tribunal inferior.acusados de um acordo corrupto.Valcke e Al-Khelaifi tinham negado as acusações de suborno noutro julgamento em março, após orecorrido.