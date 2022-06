Trincão está disposto a baixar o salário que aufere no Barcelona para poder jogar no Sporting, apurou o Correio da Manhã.



Os leões continuam a negociar o empréstimo do jogador com os catalães e até estão dispostos a colocar uma cláusula de compra no final da temporada. O Barcelona pretende ver o plantel definido o mais rapidamente possível e esta quarta-feira pode ficar resolvida a questão da contratação do jogador, que esteve emprestado na temporada que agora findou ao Wolverhampton.









