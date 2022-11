Trincão acredita que a pausa do campeonato vai permitir-lhe chegar ao nível que já evidenciou e que levou o Barcelona a pagar 31 milhões de euros ao Sp. Braga em 2020/21, apurou o Correio da Manhã.



A adaptação ao Sporting tem demorado mais do que o jogador e o treinador pretendiam. Aliás, Rúben Amorim referiu na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Famalicão que Trincão estava apenas a "50 por cento" e que se tratava de "uma questão mental".









