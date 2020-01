Trincão no Barça por 31 milhões de euros

O essencial do acordo foi alcançado na passada terça-feira, numa reunião, na capital da Catalunha, que sentou à mesma mesa Josep Bartomeu, presidente do FC Barcelona, António Salvador, presidente do Sp. Braga, e Jorge Mendes, CEO da Gestifute.Os pormenores foram limados nos dois dias que se seguiram, tendo o assunto sido definido ao final do dia de quinta-feira, com a transferência, no final da temporada, de Francisco Trincão, do Sp. Braga para o Barcelona, por 31 milhões de euros.Trata-se do maior encaixe financeiro de sempre do Sp. Braga, superando largamente os 17,5 milhões da venda de Pedro Neto à Lazio. O interesse manifestado há três semanas pelo Benfica terá, ao que apurou o, levado ao avanço do Barça.O acordo agora alcançado aponta para um contrato de cinco temporadas, com o jogador, de apenas 20 anos, a receber 1,5 milhões de euros por ano. Quando o contrato for assinado, no mercado de verão, o Sp. Braga receberá do Barcelona, a pronto, os 31 milhões de euros em causa.Fonte da SAD arsenalista afirmou aoque este negócio nada tem a ver com o empréstimo, do Barcelona ao Braga, do ponta de lança Abel Ruiz. "Esse jogador foi referenciado pelo scouting do Braga, vem por empréstimo até ao fim da época, com opção de compra. Os dez milhões do passe serão pagos em cinco anos", disse a fonte.De resto, a SAD do Braga realçou a "ação determinante da Gestifute e de Jorge Mendes na concretização deste negócio".O Sp. Braga pagou 400 mil euros para resgatar Bruno Wilson, central que tinha emprestado ao Tondela no início desta época. O defesa completou 17 jogos pela equipa beirã, sempre a titular, nos quais marcou dois golos, um deles na única vitória caseira do Tondela (1-0), frente ao Sporting. Wilson regressa a Braga, onde cumpriu quatro épocas na equipa B, para dar mais opções a Rúben Amorim, que joga com três centrais.