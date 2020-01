Francisco Trincão

Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020. — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020

O essencial do acordo foi alcançado na passada terça-feira, numa reunião, na capital da Catalunha, que sentou à mesma mesa Josep Bartomeu, presidente do FC Barcelona, António Salvador, presidente do Sp. Braga, e Jorge Mendes, CEO da Gestifute. Esta sexta-feira, Trincão foi oficializado pelo clube.Os pormenores foram limados nos dois dias que se seguiram, tendo o assunto sido definido ao final do dia de quinta-feira, com a transferência, no final da temporada, de Francisco Trincão, do Sp. Braga para o Barcelona, por 31 milhões de euros