Trincão poderá ficar a jogar no Sp. Braga na próxima época

Trincão poderá continuar no Sp. Braga na próxima temporada, segundo a imprensa catalã.O jovem contratado, em janeiro, pelo Barcelona, a troco de 31 milhões de euros, mantém-se a jogar nos bracarenses, que ainda não receberam, como estava previsto, o dinheiro da transferência.E, na época de 2020/21, de acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, o jogador, de 20 anos, poderá não conquistar um lugar no plantel principal do Barça.Ora, se esse cenário se tornar uma certeza, o avançado português terá várias hipóteses para mostrar as suas qualidades, pois clubes interessados na sua cedência não faltam. Para lá da La Liga, da Serie A e da Bundesliga, há ainda a possibilidade de ficar a jogar na Liga portuguesa.