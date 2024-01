Francisco Trincão renasceu ao lado de Gyokeres e tem ganho protagonismo na equipa do Sporting, igualando um registo que só tinha obtido em 2019/20, quando ainda representava o Sp. Braga, ao marcar em três jogos consecutivos da Liga.



As melhorias de Trincão na equipa leonina são evidentes. Voltou a estar em destaque no triunfo sobre o Vizela (5-2), com o golo da reviravolta (cruzamento-remate) e ainda assistiu Paulinho no 3-1.









