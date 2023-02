Triunfo alimenta sonho do título

Quem não muda, Deus ajuda. Amorim mexeu muito, demasiado, antes e durante o jogo. Conceição manteve a estrutura e ganhou com eficácia e sorte à mistura. Uribe beneficiou de um ressalto no 0-1, Pepê teve arte no 0-2 e Chermiti até marcou dois golos, mas só um contou e já demasiado tarde. Contas feitas, o FC Porto volta a ficar a cinco pontos do líder Benfica. O leão já está a dez do acesso direto à Liga dos Campeões.









O carrossel de mudanças leoninas deve ter provocado tonturas nos dois lados. O início foi de nervos à flor do relvado, com posses de bola efémeras e erros em catadupa. O FC Porto queixa-se de falta grave sobre Pepê (17’), o Sporting queixa-se da falta de acerto de Edwards (20’).

Viria a ser imitado por Galeno e Trincão, ambos em noite desinspirada. E a soma de disparates de Trincão logo terminou: Rúben foi ao banco e meteu o ‘não-castigado’ Paulinho. Vira que vira, e torna a virar. Só que a dança ia demorando em demasia. Ouvia Paulinho indicações e Taremi atirou à barra. Na recarga, Marcano falhou o golo certo. Logo a seguir, o central viria a corrigir a falha ao dar o corpo à bola para tirar o pão da boca a Chermiti.









Leia também Leão com azia vê campeão fugir no Clássico do Dragão A primeira parte elétrica termina com mais uma chance para cada lado - livre de Edwards para bela defesa de Diogo Costa (que exibição!) e cabeçada de Taremi para fora. Golos, até então, é que nada.

O intervalo trouxe, claro, mais uma mudança de Amorim. E logo a seguir foi Esgaio a entrar (sairia 15 minutos depois...). O Porto não mudou e lucrou. Uribe, com contribuição azarada de Ugarte, ficou isolado para o primeiro golo. Ora, a ganhar, Sérgio lá mexeu e tentou amarrar o leão até ao fim.





Só que Chermiti não desistiu. Diogo tirou-lhe o golo aos 87’. Aos 90’, o jovem marcou, mas em fora de jogo. Em jogo, estava Pepê, logo a seguir, a fazer o 0-2 num chapéu sobre Adán. Chermiti, no último minuto, lá reduziu mas, num canto do cisne do leão, Adán ajudou o dragão e cabeceou para fora. FC Porto olha para cima, Sporting ao tapete.





POSITIVO

FOI NA FÉ, SEGUNDO MATHEUS



O lance do 0-1 define muito deste FC Porto. À falta de inspiração, vai na transpiração. Matheus Uribe ganhou o ressalto e marcou. À fé de São Matheus, juntou-se, outra vez, São Diogo na baliza.





NEGATIVO

VIRA QUE VIRA E VOLTA A CAIR







Leia também Erros de Adán e Franco Israel custaram derrota do Sporting frente ao Marselha Se há quem acuse Rúben de não ter plano B, o treinador do Sporting foi este domingo aos planos B, C, D e E. Mudou o onze, alterou-o na primeira parte, no intervalo e na segunda. Mais substituições houvesse...

ARBITRAGEM

UM PAR DE LANCES POLÉMICOS



Há falta sobre Pepê, de Gonçalo Inácio, que arriscava ver o cartão vermelho. Soares Dias deixou seguir. Amarelo por dar a Pepe num pisão sobre Chermiti. Aceita-se o amarelo a Edwards no pisão a Zaidu.





FC Porto é uma besta negra para Rúben Amorim

Rúben Amorim tem um saldo claramente deficitário frente ao FC Porto enquanto treinador do Sporting. Em 11 clássicos (Liga e taças) só venceu um, há mais de dois anos (janeiro de 2021). Nos oito confrontos mais recentes, o melhor que os leões conseguiram foram três empates, mas nos últimos cinco duelos perderam sempre. Esta época, incluindo o jogo frente ao Benfica, o Sporting leva quatro clássicos sem vencer: três derrotas com o FC Porto e um empate com os encarnados.



Gestão física

Morita falhou o jogo deste domingo devido a gestão física. Antes do clássico o médio japonês participou em 23 dos 32 jogos feitos pelo Sporting.



Leão é a vítima preferida

Matheus Uribe alinhou pelo FC Porto nas 20 jornadas do campeonato, nas quais marcou apenas dois golos, ambos frente ao Sporting. Primeiro no Dragão, a 20 de agosto, na vitória por 3-0, e este domingo em Alvalade. O Sporting é a equipa contra a qual Uribe leva mais golos marcados (três) em três épocas e meia ao serviço dos dragões.