Triunfo das águias com assinatura genial de Rafa

Um lance de pura inspiração individual de Rafa, aos 34’, desatou es6te domingo o nó que ameaçava comprometer as aspirações do Benfica na receção ao Estoril. Foi um momento raro, que valeu mais do que praticamente tudo o resto que a equipa fez. Ou antes, que não fez. Tudo começou num pontapé de canto a favor do Estoril, aos 34 minutos, numa altura em que os canarinhos tinham o Benfica no bolso. André Franco faz a cobrança do pontapé para trás, no que viria a ser uma assistência. Rafa agradece o passe e corre durante quase 80 metros com a bola nos pés, sem que alguém conseguisse o desarme. Já perto da pequena área do Estoril finaliza, naquele que será um dos golos mais incríveis da sua carreira.









Puxando o ‘filme’ atrás, o Benfica pegou bem no jogo, e em sete minutos criou duas boas situações de finalização, que tiveram em Dani Figueira, guarda-redes do Estoril, um opositor de relevo. Mas não deu sequência ao prometedor arranque. Com erros de posicionamento no meio-campo, a equipa encarnada ofereceu espaço ao Estoril para sair com critério rumo à baliza de Odysseas. Que haveria, nesta fase, de passar por dois calafrios: viu uma bola na barra (cabeçada de Mboula) e teve de se aplicar para deter um remate de Soria. O Estoril controlava, até que surgiu o raide de Rafa.

Os canarinhos quebraram mas voltaram a aparecer bem na segunda parte. Ameaçaram o empate, estiveram perto de marcar (Vertonghen salvou em cima da linha de golo), mas, tal como antes, acabaram por sofrer. De novo em contrapé, o Benfica fez o 2-0, por Gonçalo Ramos. Um duro golpe no bom futebol do Estoril. E uma sentença no jogo, que até final foi desinteressante. O golo do Estoril, fora de horas (90’+3), nada acrescentou.