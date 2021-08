Triunfo do Benfica aos solavancos frente ao Moreirense

O Benfica teve uma entrada de rompante na Liga e aos 19 minutos já vencia o Moreirense por 2-0. No entanto, sofreu um golo e terminou a partida com o credo na boca.





E cedo sentiu-se a vontade de alguns jogadores em ganharem o lugar no onze. Um deles foi claramente Gonçalo Ramos. O primeiro golo surge numa arrancada do avançado, que acaba em canto. Na sequência desse lance, Lucas Veríssimo aproveita um corte defeituoso de Conté para cabecear para o 1-0.

O Benfica apresentava um futebol voluntarioso e fluído, sempre com a baliza de Pasinato na mira. E o 2-0 não demorou e chegou por Waldschmidt, após um grande cruzamento de Diogo Gonçalves.





Mas enganou-se quem pensou que o Benfica estava lançado para um triunfo fácil.





O Moreirense lá conseguiu assentar o seu jogo e as marcações. E o atrevimento na frente resultou num golo de Rafael Martins. Yan Matheus fez a assistência que culminou numa obra de arte do avançado brasileiro, que tirou Odysseas do caminho e reduziu para 2-1.

A superioridade do Benfica não esteve em causa, até porque sucederam-se várias situações de golo até ao intervalo, sendo a mais significativa o remate de Gonçalo Ramos que Pasinato defendeu para a trave.





Na etapa complementar, a entrada violenta de Diogo Gonçalves sobre Abdu Conté - teve mesmo de ser substituído - deixou o Benfica a jogar com 10 e trouxe traumas antigos.





O Benfica consegue um triunfo, mas ficou longe de uma boa nota artística. Jorge Jesus poupou alguns elementos para o jogo com o Spartak na terça-feira, mas este plantel deu mostras de ser curto para as pretensões encarnadas.



"Expulsão complicou"

Jorge Jesus admitiu ontem que a expulsão de Diogo Gonçalves "complicou". "Houve seis mexidas na equipa e com a expulsão ficou tudo mais complicado, passámos a maior parte do tempo a defender. Temos de aprender a jogar com menos um", disse o técnico das águias.



"Não senti a equipa com capacidade tática e física. Jogadores que entraram não ajudaram a equipa a ficar mais fresca. Mas é o primeiro jogo, a equipa está a crescer. O importante foi ganhar", minimizou Jorge Jesus.