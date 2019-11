Triunfo garante 16 avos de final ao Sp. Braga na Liga Europa

Se o Sp. Braga vencer esta quinta-feira o Besiktas em casa, atinge os 10 pontos e carimba a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa. Depois de ter batido a equipa turca há quinze dias, em Istambul, Sá Pinto só pensa na conquista de mais três pontos."Estamos em primeiro do grupo, fruto da excelente prestação que temos tido na prova. O nosso primeiro objetivo era estar na fase de grupos e conseguimo-lo de forma muito competente. Agora, jogo a jogo, estamos a construir um caminho bonito. Estamos em primeiro e temos uma excelente oportunidade de passar à fase seguinte. É um desejo. Somos o Sp. Braga, queremos ganhar todos os jogos este não foge à regra", afirmou esta quarta-feira o treinador.Também Galeno, que tem feito a diferença nesta equipa do Sp. Braga, afirma que o objetivo é a conquista dos três pontos, realçando que a equipa tem jogado bem, quer no campeonato quer na Liga Europa."Cada jogo é diferente, tanto no campeonato como na Europa. Não vamos mudar nada, temos é de ser mais eficazes no campeonato. Acredito que vamos conseguir um resultado positivo", acrescentou o extremo. O jogo está marcado para as 20h00.Hassan, avançado do Sp. Braga, foi operado a "uma pequena lesão meniscal no joelho direito". De acordo com o clube, vai parar entre 4 a 6 semanas."Todos conhecemos a personalidade do presidente", disse Sá Pinto sobre o facto de o presidente ter pedido mais responsabilidade à equipa.