Triunfo não evita play-off para o Rio Ave

O golo de Dudu, logo aos 11 minutos, parecia ditar um dia nubloso para o Rio Ave. Apesar de despromovido, o Nacional pretendia terminar o campeonato com uma vitória.



Só que a turma de Vila do Conde sabia da vida difícil que estava a ter o Boavista em Barcelos e sonhava em evitar o play-off e manter-se diretamente entre os maiores de Portugal. E fez pela vida. Chegou à igualdade ao abrir a segunda parte, por Aderlan Santos e, após várias oportunidades perdidas e a expulsão de Filipe Augusto, à vitória ao cair do pano, por Carlos Mané. Só que o Boavista também venceu e, apesar de ter cumprido a missão da última jornada, o Rio Ave terá de bater Vizela, Arouca ou Académica para ficar na Liga.

