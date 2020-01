Troca de galhardetes marca apresentação da Final Four da Taça da Liga

Uma troca de galhardetes entre Manuel Fernandes e Fernando Gomes, representantes do Sporting e do FC Porto, respetivamente, marcou, esta quinta-feira, a apresentação da final four da Taça da Liga, que decorrerá em Braga de 20 a 25 deste mês.O antigo capitão leonino lembrou a falta de fair-play revelada pelo FC Porto, no ano passado, quando não esperou no relvado pela entrega do troféu ao Sporting, e exigiu que, este ano, "haja respeito". Fernando Gomes disse que o FC Porto vai fazer tudo para vencer a prova e, em resposta a Manuel Fernandes, referiu que "todos os clubes têm telhados de vidro".À margem das picardias, Pedro Proença, o presidente da Liga, disse que o projeto da final four, que se realiza pelo terceiro ano em Braga, "fez de uma prova moribunda uma competição de sucesso", sublinhando que "o jogo da final foi o mais visto do ano em Portugal.Entretanto, osabe que, após a edição deste ano, a final four deve rumar a Coimbra.