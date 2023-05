Frente ao Arouca, na última jornada, Sérgio Conceição ultrapassou José Maria Pedroto como o treinador com mais jogos (323) pelo FC Porto. Mas o foco do técnico está na luta pelo título: "Trocava esse recorde pela vitória no campeonato. Fico honrado, porque atrás de mim estão treinadores com prestígio enorme, mas não me traz felicidade nenhuma.









