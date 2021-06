Trofense vence campeonato de Portugal em jogo frente ao Estrela da Amadora

Um golo de Keffel no prolongamento valeu a vitória e a conquista do título de campeão do Campeonato do Portugal ao Trofense numa final disputada com o Estrela da Amadora, em Coimbra.









Num jogo com poucas ocasiões de golo e em que as duas equipas privilegiaram as tarefas defensivas, foi com naturalidade que o tempo regulamentar terminou empatado a zero. O Trofense entrou melhor no prolongamento e Keffel acabou por fazer o único golo da partida, após uma boa triangulação com Dani. Curiosamente, dois jogadores que saltaram do banco.

O Estrela da Amadora, que perseguia o seu primeiro título neste campeonato, nunca conseguiu explanar o seu futebol. Embora se possa queixar no penálti não assinalado sobre Paollo Madeira, ainda no tempo regulamentar.





“É um momento muito bom. É um título merecido”, começou por dizer o autor do golo da vitória, um brasileiro de 21 anos, que cumpre a primeira temporada em Portugal. Já o técnico Rui Duarte enalteceu o “bom trabalho” coletivo com uma dedicação a “mil por cento”. “Os obreiros deste título foram os jogadores, a equipa técnica só mostrou o caminho”, concluiu.





Já o guardião amadorense Filipe Leão lamentou os erros da arbitragem: “Não nos deixaram ganhar. Foi uma vergonha”.