Troféu que Messi levanta na foto com mais gostos do Instagram é falso

A taça que Lionel Messi segurou na fotografia icónica tirada no Mundial do Qatar é na realidade uma réplica, reporta o jornal espanhol El Pais.O capitão argentino percorreu o estádio com uma réplica de troféu da FIFA após a equipa argentina se ter sagrado campeã mundial, na vitória frente à França, a 18 de dezembro. A fotografia que o jogador publicou no Instagram alcançou mais de 74 milhões de gostos, tornando-se assim a publicação com mais gostos da história da rede social.O jogador argentino não se apercebeu imediatamente que o troféu não se tratava do original, mas assim que foi avisado pelo colega Angel Di Maria, não ficou aborrecido e achou engraçado.Alguns fãs não tiveram a mesma reação ao descobrir que o prémio não era o verdadeiro. Nas redes sociais, algumas pessoas estão agora a culpar o casal que fez a réplica de arruinar muitas fotografias icónicas no momento em que a seleção argentina se sagrou campeã do mundial de 2022.