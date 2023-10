Trubin começa a ganhar espaço no Benfica e está a fazer de tudo para que a integração no plantel às ordens de Roger Schmidt seja total. Aprender rapidamente português, uma vez que pouco ou nada fala inglês, é a grande prioridade do ucraniano, apurou o Correio da Manhã.



Depois de um começo complicado, admitido pelo próprio, o guarda-redes começa agora a ganhar espaço no Seixal.









Ver comentários