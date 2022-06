A cobiça por Otávio está a gerar grande preocupação em Sérgio Conceição para a nova temporada, apurou o Correio da Manhã.



As boas exibições do médio de 27 anos, no FC Porto e na seleção nacional, estão a aguçar o apetite de grandes clubes em Inglaterra, nomeadamente, do Manchester United, Liverpool e Newcastle.









Ver comentários