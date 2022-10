Tubarões com dragão na mira

Diogo Costa está em alta no FC Porto e já há vários colossos do futebol europeu que seguem o jovem guarda-redes.









A grande exibição frente aos alemães do Bayer Leverkusen para a Champions (triunfo 2-0 dos portistas), em que defendeu um penálti quando o jogo estava empatado, veio aumentar a cotação do jogador.

Titular absoluto no seu clube desde a temporada passada e na seleção nacional, o guarda-redes já revela grande experiência apesar dos seus 23 anos. Nas últimas semanas têm surgido rumores do interesse do Manchester United e do Atlético de Madrid na contratação do guardião formado no Olival. Os ingleses procuram um substituto para De Gea, jogador espanhol que pode sair no final da época. Já os colchoneros estão no terreno em busca de uma alternativa a Oblak, que deve sair para os ingleses do Tottenham.





O FC Porto tem em mãos um diamante e espera fazer um grande encaixe financeiro a médio prazo. A cláusula de 60 milhões é também acessível, comparando com outros jogadores da mesma posição, por isso a continuidade de Costa em 2023/24 deve ser difícil.



O Bayer Leverkusen oficializou a contratação de Xabi Alonso para assumir o comando técnico da equipa alemã, depois da demissão de Gerardo Seoane. O antigo internacional espanhol assume pele primeira vez o comando de uma equipa principal, depois de ter orientado a equipa B da Real Sociedad. Xabi já vai estar no banco de suplentes a conduzir a equipa na receção ao Schalke 04 e depois, também no seu estádio, o FC Porto (Champions).