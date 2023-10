João Neves está em grande plano no Benfica e as boas exibições têm despertado interesse de renomados clubes do futebol europeu. O Borussia Dortmund é o último a juntar-se à lista.



O emblema germânico já terá feito contactos exploratórios com a SAD, segundo informações recolhidas pelo site ‘RUHR24’. Além do Dortmund, também o Manchester United tem o médio referenciado.









